T24 LogoT24 Logo
Haberler

Rasim Ozan Kütahyalı, 10 emekli amiralin gözaltına alınmasını yorumladı: Normal şekilde ifadeye çağrılmalıydılar

"Bu gözaltını duyunca yumuşadım çünkü bunu daha önce yaşadık"

05 Nisan 2021 16:40

T24 Video Haber Merkezi

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalındaki yayına katılan ve 'Montrö' bildirisinde imzası bulunan 103 emekli amiralden 10'unun bu sabah gözaltına alınmasını yorumlayan Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, "Normal ifadeye çağrılmalıydılar. Soruşturma açılması yüzde yüz doğru ama sabah evinden polis baskınıyla alınması... Bence gözaltı yerine normal şekilde ifadeye çağrılmalıydılar. Atilla Kıyat'ın yaşı yüzünden evi basılmıyor da Cem Gürdeniz daha genç diye mi evi basıldı? Ben bunu anlamlı görmüyorum" dedi.

Kütahyalı şunları söyledi;

"Bende olan bilgi bu E-mail, WhatsApp grupları takip edildiği... Hatta ben bugün Ahmet Zeki'ye (Üçok) dedim ki; 'ya bunlar takip edildiklerini bilmiyorlar mı?' Çünkü bu paşalar hepsi de daha önce de gözaltına alınmış insanlar. O yüzden ben bu gözaltını duyunca yumuşadım. Çünkü biz bunu daha önce yaşadık. Normal ifadeye çağrılmalıydılar. Soruşturma açılması yüzde yüz doğru ama sabah evinden polis baskınıyla alınması... Bence gözaltı yerine normal şekilde ifadeye çağrılmalıydılar. Atilla Kırat'ın yaşı yüzünden evi basılmıyor da Cem Gürdeniz daha genç diye mi evi basıldı? Ben bunu anlamlı görmüyorum" dedi."

TIKLAYIN - Rasim Ozan Kütahyalı: Devlet Bahçeli, tweetlerimden sonra beni arama ve kutlama nezaketinde bulundu

TIKLAYIN - Montrö bildirisinde imzası olan 10 emekli amiral gözaltına alındı

Rasim Ozan KütahyalıCüneyt Özdemiramirallergözaltısoruşturma

Diğer Videolar

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'e yapılan operasyonun görüntüleri

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mayıs 2021

Yalova'da bir müşteri kendisine maske uyarısı yapan market çalışanının burnunu kırdı

Sedat Peker'in adını verdiği Halil Falyalı konuştu: Ne Binali Bey'le ne de oğluyla hiç yan yana gelmedik

Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı konvoyu Kasımpaşa'da

Şevket Türksoy isimli erkek markette kadını darp edip boğazına bıçak dayadı; kimse müdahale etmedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkan Yıldırım'a ağır...

Ahmet Şık 'bakanlık pazarlığı' iddialarını değerlendirdi: Abdülkadir Selvi'ye Demirtaş'ın hapishanede...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarı Altınok'tan peynir ithalatı yorumu: Venezuela'ya gittiğimde Arepa'lardan atıştırmak...

Bülent Arınç'tan "Sedat Peker" yorumu: Lohusa kadınların bile tutuklandığı, çocuklarıyla...

AKP’den seçim barajı için yeni öneri...

İstinaf mahkemesinden Susurluk JİTEM davasında tarihi karar: Mehmet Ağar ve...

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkan Yıldırım'a ağır...

Ahmet Şık 'bakanlık pazarlığı' iddialarını değerlendirdi: Abdülkadir Selvi'ye Demirtaş'ın hapishanede...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24