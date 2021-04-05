Rasim Ozan Kütahyalı, 10 emekli amiralin gözaltına alınmasını yorumladı: Normal şekilde ifadeye çağrılmalıydılar

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Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalındaki yayına katılan ve 'Montrö' bildirisinde imzası bulunan 103 emekli amiralden 10'unun bu sabah gözaltına alınmasını yorumlayan Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, "Normal ifadeye çağrılmalıydılar. Soruşturma açılması yüzde yüz doğru ama sabah evinden polis baskınıyla alınması... Bence gözaltı yerine normal şekilde ifadeye çağrılmalıydılar. Atilla Kıyat'ın yaşı yüzünden evi basılmıyor da Cem Gürdeniz daha genç diye mi evi basıldı? Ben bunu anlamlı görmüyorum" dedi.

Kütahyalı şunları söyledi;

"Bende olan bilgi bu E-mail, WhatsApp grupları takip edildiği... Hatta ben bugün Ahmet Zeki'ye (Üçok) dedim ki; 'ya bunlar takip edildiklerini bilmiyorlar mı?' Çünkü bu paşalar hepsi de daha önce de gözaltına alınmış insanlar. O yüzden ben bu gözaltını duyunca yumuşadım. Çünkü biz bunu daha önce yaşadık. Normal ifadeye çağrılmalıydılar. Soruşturma açılması yüzde yüz doğru ama sabah evinden polis baskınıyla alınması... Bence gözaltı yerine normal şekilde ifadeye çağrılmalıydılar. Atilla Kırat'ın yaşı yüzünden evi basılmıyor da Cem Gürdeniz daha genç diye mi evi basıldı? Ben bunu anlamlı görmüyorum" dedi."

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