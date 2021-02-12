Rasim Ozan'dan Hande Sarıoğlu yorumu: Gördüğüm en onurlu tavırlardan biri

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Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün bugünkü yazısında Hande Sarıoğlu'na destek vermesiyle ilgili "yüzde yüz haklı" diyerek Sarıoğlu için "Son dönemde medyada gördüğüm en onurlu tavırlardan biri" yorumunda bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında oryantal dans yaptığı videosunu Instagram'da paylaşması üzerine HaberTürk kanalı sunuculuğundan istifa ettiği iddia edilen ve iddialara "Renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi söyledim ve karşılıklı anlaşarak istifamı verdim" şeklinde yanıt veren Hande Sarıoğlu'na destek verdi.

Özkök "Renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi söyledim" diyen Hande Sarıoğlu için şunları yazdı;

"Kendi payıma işini kaybetme pahasına “Renkli kişiliğimden vazgeçmeyeceğim” diyen bir kadının sunacağı haber, o binlerce konuşan kafanın ağzından çıkan zırvalardan çok daha ciddi ve ikna edici geliyor bana... Bence kanal yanlış bir şey yapmış."

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Ertuğrul Özkök'ün, Hande Sarıoğlu'na verdiği desteğe katıldı. Kütahyalı, Sarıoğlu'nun ''renkli kişiliğimden vazgeçmeyeceğim kanaldan ayrılıyorum'' çıkışını, son dönemde medyada gördüğü en onurlu tavırlardan biri olduğunu belirtip överken, dansı estetik olarak şık bulmadığını ve beğenmediğini söyledi.