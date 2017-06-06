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Ramazan programında konuşan Profesör: Regl döneminde sokakta yemek yiyen kadınlar dayak yer

06 Haziran 2017 18:13

TV 8’deki Ramazan programında konuşan Prof. Dr. Cevat Akşit, Ramazan ayında oruç tutmayan kadınları dayakla tehdit etti. Bekir Köse’nin TV 8’de sunduğu “Sahur Vakti” programında Prof. Dr. Cevat Akşit regl döneminde oruç tutmayan kadınların sokakta dayak yiyeceklerini söyledi. Akşit oruç tutmayanların dışarıda yemek yememesi gerektiğini söyledikten sonra, “O hayızlı kadınlar da biz tutmuyoruz diye sokakta bir şey yiyemezler. Dayak yerler ha bak. Dinen dayak yerler. Gizli yesinler” ifadelerini kullandı.

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Ramazan programında konuşan Profesör: Regl döneminde sokakta yemek yiyen kadınlar dayak yer

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