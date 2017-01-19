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Rakel Dink: 10 yıldır neler neler oldu, ah sevgilim; ülke kan gölüne döndü...

19 Ocak 2017 19:07

10 yıl önce genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin önünde katledilen gazeteci Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'in, eşi için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmanın bir bölümü şöyle: "10 yıldır neler neler oldu. Ah sevgilim. Malatya katliamı, İskenderun, Sevag Balıkçı, Roboski, Gezi Olayları, Suruç, Diyarbakır, Sur, Mardin, Nusaybin, Cizre, Şırnak, Tahir Elçi, Ankara, 15 Temmuz, Maçka, İzmir, Gaziantep, Ortaköy, Havaalanı ve Ortadoğu’daki savaş. Operasyonlar, terör, daha neler neler… Ülke kan gölüne döndü. Kimileri insan kanıyla duş yapmayı arzuladı. Ülkeyi bir karabasan sardı. İnsanlar korkar oldu, nefes alamaz hale geldi. Kişilikler ayakaltına alındı. Onurlar kırıldı, küçümsendi."

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Rakel DinkHrant DinkkonuşmaanmaAgos gazetesi

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