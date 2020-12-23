Prof. Orhan Kural ölmeden vasiyetini açıklamış: Cenazeme kürk giyenler ve faal avcılar gelmesin, canlı çiçek istemiyorum

Prof. Dr. Orhan Kural'ın ölmeden önce hazırladığı vasiyetini okuduğu video ortaya çıktı.

Prof. Dr. Orhan Kural, Koronavirüs nedeniyle 28 Kasım'da kaldırıldığı ve 9 Aralık'tan itibaren de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde 70 yaşında hayatını kaybetti.

Kural'ın ölmeden önce kamera karşısına geçerek vasiyetini okuduğu ortaya çıktı. "Bunu dinliyorsanız ben bu hayatta değilim artık" diye başlayan videoda Kural, "Cenazeme kürk giyenler ve faal avcılar gelmesin, canlı çiçek istemiyorum" diyerek kurduğu müzenin devam etmesini, 800 ağaçlı çiftlliğinin yerinde devam etmesini istediğini söyledi.

Organlarını da bağışlamak istediğini ifade eden Kural, videonun devamında cenaze töreninin nasıl yapılmasını istediğini belirtiyor.

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