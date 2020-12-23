Prof. Dr. Orhan Kural, Koronavirüs'e yenik düştü

Prof. Dr. Orhan Kural, Koronavirüs nedeniyle 28 Kasım'da kaldırıldığı 9 Aralık'tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde 70 yaşında hayatını kaybetti.

Dün ses sanatçısı Onur Akay, Prof. Kural'ın diyaliz makinesine bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiğini söylemişti. Akay, “Prof. Dr. Orhan Kural’ın, Kasım ayı sonunda Covid-19 testi pozitif çıkmış ve 30 Kasım tarihinde Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanmıştı. Daha sonra durumu iyiye giden Kural, Instagram adresinden fotoğraf paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür bile etmişti. Ancak Orhan Hoca'nın durumu çok ağırlaştı ve entübe durumda, diyaliz makinesine bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Lütfen dualarınızı esirgemeyin” ifadelerini kullanmıştı.

Cem Yılmaz'dan Prof. kural paylaşımı

Prof. Dr. Kural, komedyen Cem Yılmaz'a açtığı davalar ve eleştirileriyle sık sık gündeme gelmişti. Prof. Dr. Kural’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini hedef alarak kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla ünlü komedyen Cem Yılmaz’a açtığı 10 bin liralık tazminat davası reddedilmişti. Duruşma çıkışı gözyaşlarına hakim olamayan Prof. Kural, “Çok üzüntülüyüm. Hep güçlüler kazanıyor. Bu ülkede hep ünlüler kazanıyor maalesef” demişti.

Cem Yılmaz, mahkemelik olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Yılmaz, ''Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural'a çok üzüldüm. Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

TIKLAYIN - Cem Yılmaz'a 'uyuşturucu özendiriciliğinden' suç duyurusu