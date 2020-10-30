T24 LogoT24 Logo
Haberler

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ekonomik krizden çıkış tavsiyelerini sıraladı: Eğer Türkiye...

Demirtaş, aksi durumda Türkiye'de çalkantıların devam edeceğini söyledi

30 Ekim 2020 14:41

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizden çıkış için önerilerini sıraladı.

Kişisel Youtube hesabından yaptığı yayında Demirtaş, Türkiye'nin ekonomide parlak günlere dönmesi için şu tavsiyelerde bulundu:

"Eğer Türkiye para politikasını düzeltirse, faizin bir sonuç olduğunu anlarsa, dil, din, ırk ayrımını mümkün olduğu kadar toplumda azaltırsa, farklı siyasi görüştekiler en az bir kaç idealde bir araya gelirse, siyasetçiler bu kadar ortamı germezse, Türkiye dünyaya bir kez daha yeniden entegre olursa, yurtdışından teknoloji transferi bir parça hızlanırsa, sadece bir ya da iki şirketin değil onlarca şirketin yarışmasının önü açılırsa Türkiye'yi parlak günler bekler."

Demirtaş, aksi durumda Türkiye' de çalkantıların devam edeceğini söyledi.

ETİKETLER

Özgür DemirtaşSabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanıekonomi yorumudoların yükselişidolar neden yükseliyoreğer türkiyeekonomik kriz

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Aralık 2020

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Kararsızların üçte ikisi muhalefete yüzünü dönmeye başladı

Sorunlarını anlatmak için Ankara'ya gelen çiftçiler, şehir girişinde durduruldu: Bizi teröristmişiz gibi konvoy eşliğinde kovdular

Virüs bilimci Prof. Dr. Selim Badur: İnaktif aşının koruyuculuğu fazla; komplo teorilerine kulak asmayalım

İmamoğlu'dan 'bono tahvili' açıklaması: Hazine onay vermedi

Prof. Ebubekir Sofuoğlu'ndan Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş yuvası!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Virüs bilimci Prof. Dr. Selim Badur: İnaktif aşının koruyuculuğu fazla;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Oyuncu Buse Varol'un 'Bir Başkadır' dizisinin Meryem'ini taklit ettiği anlar...

Cüneyt Özdemir'den 'sansür' tepkilerine 'belediyeye giren keçi' benzetmeli yanıt: Şu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mevduat faizi yüzde 18'e yükseldi...

ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını açıkladı...

HES kodu eşleşmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak'tan itibaren kullanılamayacak!...

Halk TV'nin yayından kaldırdığı "Şimdiki Zaman Siyaset" programının yeni adresi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Virüs bilimci Prof. Dr. Selim Badur: İnaktif aşının koruyuculuğu fazla;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Oyuncu Buse Varol'un 'Bir Başkadır' dizisinin Meryem'ini taklit ettiği anlar...

Cüneyt Özdemir'den 'sansür' tepkilerine 'belediyeye giren keçi' benzetmeli yanıt: Şu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24