Prof. Dr. Özgür Demirtaş ekonomik krizden çıkış tavsiyelerini sıraladı: Eğer Türkiye...

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizden çıkış için önerilerini sıraladı.

Kişisel Youtube hesabından yaptığı yayında Demirtaş, Türkiye'nin ekonomide parlak günlere dönmesi için şu tavsiyelerde bulundu:

"Eğer Türkiye para politikasını düzeltirse, faizin bir sonuç olduğunu anlarsa, dil, din, ırk ayrımını mümkün olduğu kadar toplumda azaltırsa, farklı siyasi görüştekiler en az bir kaç idealde bir araya gelirse, siyasetçiler bu kadar ortamı germezse, Türkiye dünyaya bir kez daha yeniden entegre olursa, yurtdışından teknoloji transferi bir parça hızlanırsa, sadece bir ya da iki şirketin değil onlarca şirketin yarışmasının önü açılırsa Türkiye'yi parlak günler bekler."

Demirtaş, aksi durumda Türkiye' de çalkantıların devam edeceğini söyledi.