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Prof. Dr. Ersan Şen vekillerin tutuklanmasını yorumladı: Başımıza ne geliyorsa keyfilikten geliyor; hukuk sizin oyuncağınız değil

05 Haziran 2020 09:47

Hukuçu Prof. Dr. Ersan Şen, HaberTürk TV'de yayınlanan 'Erdoğan Aktaş'la Gece Raporu' programında milletvekillerinin tutuklanmasını değerlendirdi. "Burada hiç kimse 3 milletvekili ile ilgili verilen yargı kararının içeriğini bile eleştirmiyor" diyen Şen, "Diyoruz ki biz hatta -haddimizi de aşarak- 'kardeşim siz yargı kararlarının gereklerini niye yerine getirmiyorsunuz, kimsiniz' artık böyle oldu" dedi. 

"Zaten başımızıa ne geliyorsa keyfilikten ve çifte standarttan geliyor. Biri çıkıp belki bir konfora sahip olduğu için tehdit ediyor. Hiçbir şey olmuyor, diğeri bilmem nerede ne paylaşım olduğu için sabahtan akşama tutuklanıyor. İnsanlar bundan rahatsız. Bu gerçekleri gündeme getirdiğinizde buna el atmanız da gerekiyor" ifadelerini kullanan Şen, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının sağlanmasının ekonomik sorunlar da dahil birçok sorunu çözeceğini söyledi. 

"Hukukun gereğini yerine getirin kardeşim" sözlerini kullanan Şen, "Hukuk sizin oyuncağınız değil. İstediğiniz zaman kullanacağınız kullanışlı enstrüman da değil" diye konuştu.

 

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