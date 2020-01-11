Prof. Dr. Cemal Saydam: Kanal İstanbul 'erkekliği' öldürür

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda konuşan Prof. Dr. Cemal Saydam, Kanal İstanbul etkileriyle Marmara denizinde biriken hidrojen süllfürün çürük yumurta kokusu ortaya çıkaracağını gerekçesiyle erkek üreme sistemine kalıtımsal bir şekilde %25-30 oranında olumsuz olarak etkileyeceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) düzenlediği 'Kanal İstanbul Çalıştayı'nda, farklı disiplinlerden bilim insanları, hukukçular ve finans uzmanlar Kanal İstanbul'un yaratacağı etkileri anlattı.

Kanal İstanbul'un getirisiyle Marmara Denizi'ne 2 kilometrekarelik ilave akıntı birikeceğini belirten Cemal Saydam, "Marmara hali hazırda 2,2 kilometrekare İstanbul yükü ile 'öldüm, öleceğim' diyor. Bir de Ergene Nehri yükünü buraya akıtacaklar. Marmara Denizi bu ilave 2 kilometrekare yükü kaldıramaz" dedi.

Saydam, bu etkinin sonuçlarıyla deniz tabanında organik maddenin yine oksijen kullanarak parçalanmaya devam edeceğini ama bu sefer oksijeni sülfattan alacağını ve geriye de Hidrojen sülfür (H²S) kalacağını, çürük yumurta kokusunun ortaya çıkacağını söyledi.

Saydam, "Bu bir kere oluşur ise bir daha geri dönmez. İzmit Körfezi derin çukurunda olduğu. Karışımın olduğu her yerde bu su yüzeye çıkar ve milyonda bir bile olsa bu kokuyu hissederiz. Boğaz boyunca, Bebek Hisarlar ve Kuleli önlerinde Ahırkapı açıklarında ve jet akımının o gün oluğu bölge ve civarında, Lodos esince İstanbul’da, Poyraz esinde güney Marmara’da çürük yumurta kokusu alır" dedi.

Panelde bir araştırma metni paylaşan Saydam, H²S'nin erkek üreme sistemini kalıtımsal bir şekilde %25-30 oranında olumsuz şekilde etkilediğine dikkati çekti.

Ali Şeker: Kanal İstanbul hadım edecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili Ali Şeker de, Saydam'ın konuşmalarına dikkat çekerek, Kanal İstanbul sonucu ortaya çıkacak çürük yumurta kokusunun nedeni Sülfür Dioksit’in erkeklerde kısırlığa yol açtığı ortaya konulmuş durumda. Kanal İstanbul sadece Marmara Denizi’ni öldürmeyecek İstanbul’un erkeklerini de kimyasal olarak hadım edecek! Hidrojen sülfür ve sülfür dioksit’in ayrı ayrı erkeklerde kısırlığa neden olduğu ortaya konulmuş durumda" dedi.

CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker de bu konuya dikkat çekerek, "Kanal İstanbul sadece Marmara Denizi’ni öldürmeyecek İstanbul’un erkeklerini de kimyasal olarak hadım edecek" dedi.

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