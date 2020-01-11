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Ahmet Hakan'dan "Kanal, İstanbul'un erkeklerini kimyasal hadım edecek" diyen CHP'li Şeker için Celal Şengör'e çağrı: Yetiş hoca!

11 Ocak 2020 10:13

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kanal İstanbul Çalıştayı'nda, projenin etkisiyle sülfür dioksitin ortaya çıkacağı, bunun da erkek üreteme sistemini yüzde 25-yüzde 30 oranında olumsuz etkileyeceği açıklamalarını bugünkü köşesine taşıdı.

CHP'li Ali Şeker'in, “Kanal İstanbul sadece Marmara Denizi’ni öldürmeyecek, İstanbul’un erkeklerini de kimyasal olarak hadım edecek”paylaşımını hatırlatan Hakan, Prof. Dr. Celal Şengör'e, "Yetiş Celal Şengör Hoca, yetiş! Şunlara 'Ne erkekliği, ne üremesi, ne sülfürü, ne asidi' falan diye bir diskur çek. Çek de şu bilimsel eğlence bitsin" çağrısında bulundu.

Ahmet Hakan'ın, "Muhalefette olup böyle konuşmak da mümkün" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamını okumak için tıklayın.

 

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