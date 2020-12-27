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Prof. Bingür Sönmez: Aşı yaptırmam diyenler vatan haini, onlara kız bile vermeyeceğiz

"Devlet dairelerine bile giremeyecekler"

27 Aralık 2020 19:01

Prof. Dr. Bingür Sönmez, gelecek ocak ayı içinde herkese aşı yapılmasının muhtemel olduğunu ifade ederken, "Ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan haini, onlara kız bile vermeyeceğiz" diye konuştu

Kalp ve damar cerrahı Prof. Bingür Sönmez, Fox Tv'ye konuk oldu. Aşı ile ilgili soruları yanıtlayan Sönmez, "Ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok ama kurallar koyacağız, devlet dairelerine bile giremeyecekler, otobüse binemeyecekler. Başka çaremiz yok" dedi. 

 

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