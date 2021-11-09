Polonya-Belarus sınırında sığınmacı krizi: Dikenli telleri aşmaya çalışan göçmenlere müdahale

Belarus'tan Polonya sınırına doğru yürüyüşe geçen sığınmacı kitlesi sınırı geçmek için dikenli telleri parçalama girişimde bulundu. Dikenli telleri aşmaya çalışan göçmenlere müdahale edildi. Polonya'nın sığınmacı geçişine engel olmak için sınıra konuşlandırdığı asker sayısı 12 bini geçti.

NTV'de yer alan habere göre Polonya sınır muhafaza makamları, büyük bir sığınmacı kitlesinin Belarus'tan ülke topraklarına girme girişiminde bulunduğunu açıkladı. Twitter üzerinden yapılan açıklamada "Göçmenler sınırı geçmeyi zorlamak için ilk girişimlerini yapıyorlar" denildi ve sığınmacıların dikenli tel örgüyü geçmeye çalıştıklarını gösteren görüntüler paylaşıldı.

Avrupa Birliği, Belarus'u Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen sığınmacıları AB ülkelerine geçme yönünde teşvik etmekle suçluyor. Bu adımın Batı'nın insan hakları ihlalleri nedeniyle uyguladığı yaptırımlara bir misilleme olduğu ileri sürülüyor.

Öte yandan Polonya parlamentosu, "Belarus'tan ülkeye geçmeye çalışan göçmenleri durdurmak için" tartışmalara neden olan sınır duvarını inşa etme yönünde oy kullandı.

5.5 metre yüksekliğindeki duvar Polonya'ya 353 milyon Euro'ya mal olacak. Bazı uzmanlar, bunun israf olduğunu ve duvarın sorunu çözmeyeceğini savunuyor.

Tasarı, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın imzasıyla yasalaşacak.

Üzerinde hareket sensörleri de bulunacak duvar, Polonya'nın Belarus'la olan 400 kilometrelik sınırı boyunca inşa edilecek. Hükümet, inşanın yaz aylarında bitmesini hedefliyor.