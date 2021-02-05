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Boğaziçi

Polisten, müdahale ettiği protestoculara: Hani yürekliydiniz, niye kaçıyorsunuz

05 Şubat 2021 17:49

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu’ya yönelik Ankara’da yapılan protestolara polis, plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti.

Müdahale sırasında polisin Tunalı Caddesi'nde kovaladığı protestoculara "Hani yürekliydiniz, niye kaçıyorsunuz" diye seslenişi kameralara yansıdı. 

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör atanmasıyla başlayan protestolara destek kapsamında Çankaya Belediyesi önünde basın açıklaması yapmak istedi. Bir araya gelen gruba polis pandemi gerekçesiyle izin vermedi, plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti.

ODTÜ Savunulmalıdır hesabının aktardığı bilgilere göre, polis otobüsleri Kızılay'da durdurmadı ve Çankaya Belediyesi önündeki bütün yolları geçişe kapattı. 

Protestolar sırasında 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hani yürekliydinizniye kaçıyorsunuzBoğaziçi ÜniversitesiprotestoMelih Bulu’tunalı caddesi

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