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Boğaziçi

Polisten gazetecilere röportaj vermek isteyen Boğaziçili öğrencilere engel: "Şov yapma!"

Boğaziçili öğrencilerden yanıt: "Biz değil, siz şov yapıyorsunuz"

08 Ocak 2021 13:05

Eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar rektörlük binası önünde sürerken polis bazı öğrencilerin gazetecilere röportaj vermesine engel oldu.

YOL TV'de yer alan görüntülere göre polis, öğrencilere "Şov yapma" dedi. 

Boğaziçili öğrenciler de polise "Dokunma bana. Biz değil, siz şov yapıyorsunuz. 3-5 öğrenciyi sıkıştırdınız, belge de göstermiyorsunuz" yanıtını verdi.

TIKLAYINIZ - Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin rektörlük önünde 'Melih Bulu' protestosu sürüyor

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