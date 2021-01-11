Polisten Cargill işçilerine: “Biz devletin gücüyüz, neler yapabileceğini gösteririz size"

Eylemlerinin bininci gününde Tarım ve Orman Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirmek isteyen Cargill işçilerinin Bakanlık önüne gitmesi engellendi.

Tek Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılan Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Tek Gıda-İş) üyesi 14 Cargill işçisi, hakları için başlattıkları eylemlerinin bininci gününde, Tarım ve Orman Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirmek istedi. Eyleme engel olan polis, bakanlık önüne gitmekte ısrarcı olduklarını söyleyen işçilere "Biz devletin gücüyüz neler yapabileceğini orada gösteririz size" dedi.

Ne olmuştu?

Cargill’in Bursa-Orhangazi’deki nişasta fabrikasında bulunan 14 üretim işçisi, Tekgıda-İş Sendikası çatısı altında örgütlemeye çalışırken 17 Nisan 2018’de işlerinden atıldı. Nisan 2018’de 14 işçinin işten çıkarılmasından önce de 7 işçi yine sendikaya üye oldukları için işten çıkarılmıştı.

2019 Aralık ve 2020 Şubat aylarında, Bursa Bölge Mahkemesi, 17 Nisan 2018 tarihinde işten çıkarılan 12 işçi için karar verdi. Mahkeme, söz konusu 8 işçinin tamamıyla sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarıldığına karar verdi. 12 kararda da işçilerin işe iade edilmesi emredildi.

2015'ten bu yana, Türkiye'deki yüksek mahkeme, Cargill'in sendika faaliyetlerine ve üyeliğine misilleme olarak işçileri işten çıkardığını belirten ve işe iade edilmelerini emreden kesin kararlar verdi. Ancak Cargill yönetimi, hiçbir işçiyi geri işe almamış, Cargill işçileri de hakları için fabrika önünde direnişe başlamıştı.