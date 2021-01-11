T24 LogoT24 Logo
Haberler

Polisten Cargill işçilerine: “Biz devletin gücüyüz, neler yapabileceğini gösteririz size"

11 Ocak 2021 14:45

Eylemlerinin bininci gününde Tarım ve Orman Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirmek isteyen Cargill işçilerinin Bakanlık önüne gitmesi engellendi. 

Tek Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılan Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Tek Gıda-İş) üyesi 14 Cargill işçisi, hakları için başlattıkları eylemlerinin bininci gününde, Tarım ve Orman Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirmek istedi. Eyleme engel olan polis,  bakanlık önüne gitmekte ısrarcı olduklarını söyleyen işçilere "Biz devletin gücüyüz neler yapabileceğini orada gösteririz size" dedi.

Ne olmuştu?

Cargill’in Bursa-Orhangazi’deki nişasta fabrikasında bulunan 14 üretim işçisi, Tekgıda-İş Sendikası çatısı altında örgütlemeye çalışırken 17 Nisan 2018’de işlerinden atıldı. Nisan 2018’de 14 işçinin işten çıkarılmasından önce de 7 işçi yine sendikaya üye oldukları için işten çıkarılmıştı. 

2019 Aralık ve 2020 Şubat aylarında, Bursa Bölge Mahkemesi, 17 Nisan 2018 tarihinde işten çıkarılan 12 işçi için karar verdi. Mahkeme, söz konusu 8 işçinin tamamıyla sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarıldığına karar verdi. 12 kararda da işçilerin işe iade edilmesi emredildi.

2015'ten bu yana, Türkiye'deki yüksek mahkeme, Cargill'in sendika faaliyetlerine ve üyeliğine misilleme olarak işçileri işten çıkardığını belirten ve işe iade edilmelerini emreden kesin kararlar verdi. Ancak Cargill yönetimi, hiçbir işçiyi geri işe almamış, Cargill işçileri de hakları için fabrika önünde direnişe başlamıştı.

ETİKETLER

Cargill işçileridevletin gücünü gösteririzpolis engelieylem protestoTarım ve Orman Bakanlığı

Diğer Videolar

TİP, işçi Erman'ın sözlerini paylaştı: Hâlâ mı grevimizi şımarıklık olarak görüyorsun?

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay'dan Deniz Gezmiş anısına: 'Rodrigo'nun Gitar Konçertosu'

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Şubat 2021

"Ölürsem, kanserden değil adaletsizlikten öldü deyin" demişti; Cumartesi Anneleri, Kiraz Şahin'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış sırasında Ulaştırma Bakanına asfalt uyarısı

Berna Laçin, Ahmet Kaya’ya çatal bıçak atılan geceyi anlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AK Parti'de teşkilat kalmadı; kulakları sadece...

Kerim Rota: Merkez Bankası 126,3 milyar doları cari açık için...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yiğit Bulut: Dolar 30 lira da olsa TL’de kalan kazanıyor;...

Ankara ve İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına ilişkin açıklama: Yeni uygulamaya...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "MHP'nin başına geçmek şereftir"...

Doğan Akın: Demirören ailesi gazetecilik faaliyetini taşıyamayacak bir aile olduğunu...

Cansu Dere'nin Melis Sezen'li paylaşımına Seren Serengil'den tepki: Kocanın metresiyle...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AK Parti'de teşkilat kalmadı; kulakları sadece...

Kerim Rota: Merkez Bankası 126,3 milyar doları cari açık için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24