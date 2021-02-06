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Boğaziçi

Polisin, vatandaş ve vekillerle LGBTİ+ tartışması: "Öyle bir bayrak yok"

06 Şubat 2021 10:00

İzmir’de Boğaziçi’ne destek için Alsancak’ta eylem yapmak isteyenlere polis müdahale etti. 

Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) milletvekilleri Murat Çepni, Garo Paylan, Serpil Kemalbay, Erol Katırcıoğlu, Necdet İpekyüz, avukatlar ve İzmir Öğrenci Dayanışması’ndan öğrencilerin bulunduğu alanda polis bir kişinin çantasındaki LGBTİ+ bayrağını aldı.

Polisin bu müdahalesine tepki gösteren milletvekilleri ve vatandaşlar ile polis arasında LGBTİ+ bayrağı tartışması yaşandı. 

Vatandaşlar bir erkek polisin kadının çantasını aradığını ve LGBTİ+ bayrağını aldığını söylemesi üzerine görevli komiser ise "Öyle bir bayrak yok" dedi.

TIKLAYIN - İzmir'de Boğaziçi eylemine destek veren 26 öğrenci gözaltına alındı

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