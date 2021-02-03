Gözaltına alınırken polis olduğu ortaya çıkan emniyet görevlisinin bir kadına müdahale ettiği anlar...

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için Kadıköy'de toplanan gruba polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken polisin yanlışlıkla gözaltına almaya çalıştığı sivil polisin bir kadını yaka paça gözaltına aldığı sırada çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Sivil polis meslektaşlarına "Lan bırak polisim" diye tepki göstermişti.

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İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi gösterilerinde gözaltına alınan 94 kişiden 65'inin serbest bırakıldığını duyurdu. Yine Boğaziçi öğrencilerine destek protestolarında Beşiktaş ve Sarıyer'de gözaltına alınanlardan da 11 kişinin serbest bırakıldığı, 29 kişinin işlemlerinin sürdüğü Valilik tarafından açıklandı.