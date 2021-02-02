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Gözaltına alınmak istenen kişi polis çıktı

Kadıköy'de Boğaziçi eylemlerine polisten müdahale

02 Şubat 2021 18:53

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için Kadıköy'de toplanan gruba polis müdahale etti. Polisin biber gazı, gaz kapsülleri ve plastik mermi kullandığı belirtilirken, gözaltına alınanlar olduğu bildirildi. Göstericilerin arasındaki polisin, bir başka polisi gözaltına almaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Kadıköy'de gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Melih Bulu'yu protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Polisin eylemcilere müdahale ederken çekilen görüntülerinde ilginç bir olay yaşandı. Bir polis, başka bir polisi gözaltına almaya çalışırken, gözaltına alınmaya çalışılan kişi "Ben polisim" diye bağırdı. 

TIKLAYIN - Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için toplanan gruba polis müdahalesi
kadıköypolisgözaltıboğaziçiprotesto

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