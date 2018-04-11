Polis veli, ilkokulda müdire ve öğretmeni vurdu: İşte o görüntüler

Bursa'da Merkez Nilüfer İlçesi'nde polis memuru veli, ilkokulda tartıştığı müdür ve yardımcısını tabancası ile yaraladı. Olay sonrası yaralı müdür ile yardımcısı hastaneye kaldırılırken polis memurunun teslim olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay, Hasanağa Mahallesi'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokul'nda bu sabah saatlerinde meydana geldi. Polis memuru olduğu öğrenilen bir veli bu sabah geldiği okulda tartıştığı Müdüre Tülay Taş ile Yardımcısı Sinan Delibaş'ı tabancası ile yaraladı. Okul müdürü'nün kalçasından Delibaş'ın ise bacağından yaralandığı olay sonrası şüpheli polise teslim olurken yaralı eğitmenler ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İlkokulda öğrencilerin korku ve panik yaşadığı olayla ilgili soruşturmaya başlandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, okula gelen İlhan Ö. koridorda yürürken kendisini görüp odasına kaçan Okul Müdürü Tülay Taş'ı kovalayıp burada art arda tetiği çekip vuruyor. İlhan Ö., daha sonra odadan çıkıp bu kez Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'ı görüp onu da vuruyor. Delibaş'ın yere yığılmasının ardından, İlhan Ö.'nün okuldan ayrıldığı anlar saniye saniye görüntülendi.