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Polis üzerine yürüyen genci bacaklarından vurdu

İçişleri Bakanlığı, polisin kurallar dahilinde gence müdahale ettiğini açıkladı

05 Ekim 2020 09:16

Rusya’nın Krasnodar şehrinde polis bir kadının yaptığı saldırı ihbarı üzerine eğlence merkezine gitti. Eğlence merkezine gelen polise dışarıda bulunan gençler tepki gösterdi. Alkollü olduğu öğrenilen 20 ve 22 yaşlarındaki 2 genç polisle tartışmaya başladı. Gençlerden biri polisin üzerine yürümeye başlayınca polis silahını çekerek, gence uzak durması konusunda uyarıda bulundu. Genç polisin üzerine yürümekte ısrar edince, polis tarafından bacaklarından vuruldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde çekilen görüntülerin incelendiği ve ilk raporlara göre polisin kurallar dahilinde gence müdahale ettiği ifade edildi. Bakanlık, soruşturmanın devam ettiğini aktardı. İçişleri Bakanlığı, vurulduktan sonra hastaneye kaldırılan gencin tedavisinin devam ettiğini ifade ederken, tedavisi tamamlandıktan sonra ise tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarılacağını belirtti.

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rusyapolisbacaklarından vurduKrasnodar şehri

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