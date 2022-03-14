Polis müdahalesi sonucu yere düşen 89 yaşındaki Dr. Erdinç Köksal: Beyaz gömleğimize bir leke dahi sürülmesini istemezdik

14 Mart Tıp Bayramı'nda İstanbul Tabip Odası üyeleri ile beraber Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmak isterken polisin müdahalesi sonucu yere düşen 89 yaşındaki Dr. Erdinç Köksal ''Beyaz gömleğimize bir leke dahi sürülmesini istemezdik'' dedi.

Halk TV'de yayınlanan 'Halk Ana Haber'de İrfan Değirmenci'ye konuşan Köksal çamurlanan önlüğünü göstererek şunları dedi;

''Bu beyaz gömleğimi İstanbul Tabip Odası'na armağan etmek istiyorum. Bunu arkadaki çamuruyla beraber yıllarca saklarlar bugünün anısı olarak. Oysa beyaz gömleğimize bir leke dahi sürülmesini istemezdik hiçbir zaman ama maalesef böyle oldu. Dileriz ki bundan sonraki beyaz gömleklerimiz çamurlanmaz, bu hale gelmez. Yalnız bu çamur Taksim'deki yerdeki çamur değil, bu çamur Ankara'dan esen rüzgarın getirdiği çamur.''

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