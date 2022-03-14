Taksim'de İstanbul Tabip Odası üyelerine polis müdahalesi; 89 yaşındaki Dr.Erdinç Köksal: “Ananızı babanızı tedavi ettik, yapmayın”

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Taksim'de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen hekimlere polis müdahale etti. Müdahale sırasında polis, 89 yaşındaki hekim Dr. Erdinç Köksal'ı iterek düşmesine neden oldu. Köksal polise tepki göstererek "Ananızı babanızı tedavi ettik, yapmayın. Ayıptır" dedi.

İstanbul Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Taksim'de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmak istedi. Hekimler, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakırken polis müdahale etti. Müdahaleye tepki gösteren hekimlerden biri "Hepimiz hekimiz, çiçek bırakıp gideceğiz, bu ne rezilliktir ya! Utan Erdoğan" diye seslendi.

Sağlık çalışanları, taleplerinin karşılanması için bugün ve yarın tüm ülkede grevde olacaklarını duyurdular. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de aralarında olduğu 10 sağlık örgütünün çağrısıyla yapılacak eylem kapsamında, hiçbir sağlık kurumunda acil sağlık hizmetleri dışında hizmet verilmeyecek.

Yekta Kopan ve Fazıl Say'dan tepki: "Yazıklar olsun"

Görüntüleri paylaşan yazar ve televizyon programcısı Yekta Kopan, " Bu üzücü videonun benim için başka bir anlamı var" dedi. Kopan, polisin müdahalesine tepki göstererek "Dr.Erdinç Köksal babamın kuzeni, amcam. 89 yaşındaki amcamı yerlere iten bu zihniyete yazıklar olsun, yuh olsun" dedi.

Kopan'ın paylaştığı görüntülere yorum yapan piyanist Fazıl Say da "Yazıklar olsun.. bu kadar “kötü kalpli” olanlar… KÖTÜ KALPLİ!! Yazıklar olsun…" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.