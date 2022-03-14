T24 LogoT24 Logo
Haberler

Taksim'de İstanbul Tabip Odası üyelerine polis müdahalesi; 89 yaşındaki Dr.Erdinç Köksal: “Ananızı babanızı tedavi ettik, yapmayın”

"Hepimiz hekimiz, çiçek bırakıp gideceğiz, bu ne rezilliktir ya! Utan Erdoğan"

14 Mart 2022 10:41

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Taksim'de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen hekimlere polis müdahale etti. Müdahale sırasında polis, 89 yaşındaki hekim Dr. Erdinç Köksal'ı iterek düşmesine neden oldu. Köksal polise tepki göstererek "Ananızı babanızı tedavi ettik, yapmayın. Ayıptır" dedi. 

İstanbul Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle  Taksim'de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmak istedi. Hekimler, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakırken polis müdahale etti. Müdahaleye tepki gösteren hekimlerden biri  "Hepimiz hekimiz, çiçek bırakıp gideceğiz, bu ne rezilliktir ya! Utan Erdoğan" diye seslendi. 
 
Sağlık çalışanları, taleplerinin karşılanması için bugün ve yarın tüm ülkede grevde olacaklarını duyurdular. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de aralarında olduğu 10 sağlık örgütünün çağrısıyla yapılacak eylem kapsamında, hiçbir sağlık kurumunda acil sağlık hizmetleri dışında hizmet verilmeyecek.
 

Yekta Kopan ve Fazıl Say'dan tepki: "Yazıklar olsun"

Görüntüleri paylaşan yazar ve televizyon programcısı Yekta Kopan, " Bu üzücü videonun benim için başka bir anlamı var" dedi. Kopan, polisin müdahalesine tepki göstererek "Dr.Erdinç Köksal babamın kuzeni, amcam. 89 yaşındaki amcamı yerlere iten bu zihniyete yazıklar olsun, yuh olsun" dedi. 

Kopan'ın paylaştığı görüntülere yorum yapan piyanist Fazıl Say da "Yazıklar olsun.. bu kadar “kötü kalpli” olanlar… KÖTÜ KALPLİ!! Yazıklar olsun…" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. 
 
 
 
 
14 Mart Tıp Bayramıgevhekimler grevdoktro grevtaksim polis müdahalesi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Soylu, Ümit Özdağ'ın yanıtını dinlemek istemedi: Adam yerine koymam, hayvandan aşağı birisidir

Sığınmacı sorununda tehlikeli gidişat

Asiye Atalay'ın katledildiği sokakta yaşayanlar anlattı: Kız kaç kurtar kendini derken çocuk geri dönüp vurdu

Bayılan horoz 'Bahtiyar'ın akrabaları ilgi odağı oldu

Süt üreticileri tepkili: "Doymak bilmeyen aç gözlüler şükretsin; yazıklar olsun size"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24