Polis, HDP'li Gergerlioğlu'yla konuşan kişiyi böyle uzaklaştırdı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından tutuklanan askeri öğrencilerin aileleriyle açıklama yaptı. Polis, Gergerlioğlu’yla konuşmak isteyen bir kişiyi oradan uzaklaştırdı. O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Gergerlioğlu "Suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından tutuklanan askeri öğrencilerin aileleri Ankara Sakarya Caddesi’nde açıklama yaptı.

Aileler tarafından yapılan açıklamada, “Darbe girişiminden bu yana yaklaşık 6 yıl geçti. Biz artık bu haksız sürecin bir an önce son bulmasını yetkililerden talep ediyoruz. Özellikle, emir verme yetkisi olmayan genç kursiyer ve askeri öğrenciler adına, acilen bir yasal düzenleme getirilmesini, çocuklarımızın bir an evvel özgürlüklerine kavuşturulmalarını ve yeniden topluma ve hayata kazandırılmasını talep ediyoruz” denildi.