Polis, CHP’li vekillere müdahale etti

Polis, abluka altına alınan Ankara Yüksel Caddesi’ndeki CHP’li vekillere müdahale etti. Sosyal medyada düşen bir videoda bir polisin Halk Tv muhabirinin üzerine yürüdüğü sırada CHP’li Necati Yılmaz’a müdahale ediliyor. Aynı polisin, CHP'li Ali Haydar Hakverdi'nin müdahalesi ile uzaklaştırılmaya çalışılırken hakaret ettiği duyuluyor. CHP milletvekilleri Eren Erdem, Mustafa Balbay, Veli Ağbaba, Ali Haydar Hakverdi ve Necati Yılmaz ile HDP’li vekil Alican Önlü, polisin abluka altına aldığı Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde eylem başlatmıştı