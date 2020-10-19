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Polis baskınına rağmen okey oynamaya devam ettiler

37 kişiye toplamda 32 bin liralık idari para cezası kesildi

19 Ekim 2020 10:01

İstanbul'da, Esenyurt polisi Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayılarak sosyal mesafesiz şekilde kahvede okey oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. 

Polis ekipleri, iki ayrı mekanda yasağı delen 37 kişiye toplamda 32 bin liralık idari para cezası kesildi. Kahvehanede bulunan vatandaşların kendilerini kameraya çeken polise rağmen okey oynamaya devam etmesi dikkat çekti. 

Yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kahvehaneler ve benzeri yerlerde okey ve kağıt oynanması yasaklanmıştı.

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