Polatlılı esnaftan Babacan'a: 10 bin liralık ürüne 800 lira KDV biniyor, kimse maliyetleri anlatmıyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Polatlı ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi. Vergilerden dert yanan bir esnaf, "Bana diyorlar ki 'Fiyatlar yükseldi'. 10 milyarlık (binlik) ürün alırsa pazarcılar 800 milyon (800) lira KDV biniyor. Bunu da biz ürüne yansıtıyoruz. Ürüne yansıdığı zaman vatandaşın cebine yansıyor. Bu da fiyat artışına sebep oluyor. Üretici yok oluyor. Hiç kimse maliyetleri anlatmıyor" dedi.

Ali Babacan, partisinin ilçe kongresi için 23 Eylül’de gittiği Polatlı'da esnafla sohbet etti. Parti tarafından bugün paylaşılan görüntülerde, Babacan ile esnaf arasında şu diyalog geçti:

Esnaf: En büyük sıkıntımız, yaş sebze ve meyvedeki KDV oranının kalkması.

Babacan: KDV kaç şu anda?

Esnaf: KDV yüzde 1'ken yüzde 8'e çıktı.

Babacan: Onu 1’e indiren bizdik biliyorsunuz zamanında.

Esnaf: Biliyorum. Bana diyorlar ki 'Fiyatlar yükseldi’. 10 milyarlık (binlik) ürün alırsa pazarcılar 800 milyon (800) lira KDV biniyor. Bunu da biz ürüne yansıtıyoruz. Ürüne yansıdığı zaman vatandaşın cebine yansıyor. Bu da fiyat artışına sebep oluyor.

Babacan: 'Hükûmet fahiş etiketlerle mücadele edeceğiz' diyor. Peki fahiş maliyetlerle kim mücadele edecek?

Esnaf: Üretici yok oluyor. Gitgide maliyetler yükseliyor. Hiç kimse maliyetleri anlatmıyor.