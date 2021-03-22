Piyasalarda kara pazartesi | Dolar ve borsada deprem yaşanıyor; şok ne zaman bitecek?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın cumayı cumartesiye bağlayan gece Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alınmasının piyasalara etkisi merak ediliyordu.

Asya borsalarının açılmasıyla dolar 8,47 TL'yi geçti. Sabah saatlerinde dolar Avrupa ve Türkiye piyasalarında 8, 05'le haftaya başlangıç yaptı. Barış Soydan kamu bankalarının müdahaleleriyle doların öğlene doğru 7,90'lara gevşediğini söyledi.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun düşük faizden yana olduğuna dikkat çeken Soydan, önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin başlamasıyla dolarizasyonun daha da hız kazanacağı öngörüsünde bulundu.

Kasım başında Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanı olmasının ardından Türkiye'ye yaklaşık 20 milyar dolarlık sıcak para girişi gerçekleştiğini belirten Soydan, bu kaynağın da çıkış yapacağını ifade etti.

Soydan, sıcak paranın kaçmasıyla Borsa İstanbul'daki kayıpların artacağını, doların ise yükselişini sürdüreceğini belirtti.