Pitbull ve sokak köpeği saldırınca otomobilin üstüne böyle çıktı

Olay önceki gün 13.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle sakini Mustafa Özen, kaldırımda yürüdüğü sırada karşısına biri pitbull cinsi olmak üzere iki sahipsiz köpek çıktı. Özen, köpeklerin kendisine doğru yönelmesiyle paniğe kapıldı. Köpekler ardından Mustafa Özen’i sokakta kovalamaya başladı. Kalçasından ve ayağından yaralanan mahalle sakini çareyi park halindeki bir otomobilin üzerine çıkmakta buldu. Bir süre sonra yoldan geçen bir otomobil sürücüsü durumu fark etti.

Yaralanan Özen, kendisine yardım eden sürücünün otomobiline binerek köpeklerin saldırısından kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa Özen; yaşanan olayla ilgili şikâyetçi olurken, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Belediye ekipleri, sokakta dolaşan sahipsiz pitbull cinsi köpeği yakalayarak barınağa teslim ederken, sokak köpeğinin ise bir mahalle sakini tarafından sahiplenildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA