Pınar Gültekin'in 12. duruşmasında da karar çıkmadı, duruşma 20 Haziran'a ertelendi

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasında 12’nci duruşma yapıldı. Her duruşmaya yeni bir taleple katılan sanık Avcı bu kez de 20 Temmuz 2020'de, kendisi tutuklanmadan önce bir işletmeci ile komutan arasında geçen mesajlaşmayı delil olarak mahkemeye gösterdi. Bugün karar çıkması beklenen davada duruşma 20 Haziran’a ertelendi.

Duruşmada, savcı mütalaasını vererek, Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Avcı’nın eski eşi Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan, annesi Ayten ve babası Selim Avcı'nın ise suç delillerini gizlemek ve yok etmek suçundan 2’şer yıldan 5’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Duruşmada sanık Avcı, 20 Temmuz 2020'de yani kendisi tutuklanmadan önce ve Pınar Gültekin daha kayıpken K. M. isimli bir işletmeci ile bir komutan arasında geçen mesajlaşmayı delil olarak mahkemeye gösterdi. Avcı, "K. M. isimli işletmeci bir komutana Pınar henüz daha kayıpken, 'Komutanım Pınar'da birinin görüntüleri varmış. Kafası iyiyken bana ‘para istesem mi?’ diye akıl danışmıştı. İş adamıymış Muğla'da. Bana bu görüntüleri yayınlarsam biter bu demişti' diyor görüşmesinde" dedi.

Pınar Gültekin'in aile avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu ise, "Bunları ilk kez duyuyoruz. K. M. 3'üncü celsede Cemal Metin Avcı ile ilgili bir şey bilmiyorum demişti. 9 celse sunulmayan evrak neden şimdi sunuluyor. Bunun Cemal Metin Avcı'nın iddialarını doğrulaması mümkün değil" diye konuştu. Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı'nın avukatları mesajlaşmayı K. M.’nin daha önce mahkemede tanık olarak dinlenmediğini, bu mesajların kanıt olarak kabul edilmesini ve Adli Tıp Kurumu'nun dinlenmesini istediler. Mahkeme ise bu talepleri reddetti.

Duruşmayı takip eden HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ise duruşma sonrası kadınlar ile birlikte şunları söyledi:

“Ortada soğukkanlı bir şekilde bir kadını canlı canlı yakarak katleden bir katil var ve ona yardım eden kardeşi var. Delilleri karartmak için olay yerine giden ailesi ve iş ortakları var. Bu kadar kapsamlı olan ve maddi gerçeğin bu kadar ortada olduğu bir tabloda iki yılı aşkın bir süredir adaletin sağlanamamasına karşı öfkeliyiz. Bu uzatma hamlelerini kabul etmiyoruz. Umuyoruz ki 20 Haziran'da yapılacak duruşma son celse olsun ve adalet yerini bulsun istiyoruz.” (ANKA)