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Pervin Buldan'ın kürsüyü bıraktığı Migros işçisi Fatma Yiğit: Neden biz görülmüyoruz?

"Mobbing olsun, taciz olsun her şeye maruz kaldık"

09 Mart 2021 14:29

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM'de yapılan partisinin grup toplantısında kürsüyü, çalışma şartları nedeniyle yapılan protestolara katılan ve sendikalı olduktan sonra Kod-29 ile işten çıkarılan Migros depo işçisi Fatma Yiğit'e bıraktı. 

2 buçuk yıl boyunca çalıştığı Migros Şekerpınar deposundaki işinden sendikalı olduktan sonra Kod-29 (“İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih”) ile işten çıkarıldığını söyleyen Yiğit, çalışma şartlarının zorluğunu anlatarak "Mobbing olsun, taciz olsun her şeye maruz kaldık" dedi. 

Eşinin de kaza geçirdiğini ve işsiz olduğunu belirten Yiğit, 3 çocuğuna bakmak zorunda iken ücretsiz izne çıkarıldığını söyledi. "Eşim işsiz, ben işsiz. 3 çocuk annesiyim. İkisi üniversiteli. Ben de bu devletin insanıyım. Neden biz görülmüyoruz. Nedir bu Kod-29?" diyen Yiğit, sendikalı olduğu için işten çıkarıldığını ve hakkını ararken devlet yetkililerinden herhangi bir destek görmediklerini söyledi. 

Migros Şekerpınar deposu işçileri, çalışma şartlarının düzeltilmesi talebiyle daha önce birçok kez eylem düzenlemişti. Pandemi döneminde  Kocaeli Şekerpınar’daki depoda 80 kişinin Covid-19'a yakalanmasının ardından haklarını üye oldukları sendika üzerinden arayan birçok işçi, 2020’nin son günlerinde ücretsiz izne çıkarıldı.

Şirketten iddialara ilişkin açıklama: Karalama çalışmaları

Söz konusu market zincirine hizmet veren şirketten iddialara ilişkin açıklama yapıldı. Bünyesinde çalışan ve bir süredir eylemlerine devam eden işçilerin iddialarının yalanlandığı açıklamada, sürecin yargıya taşındığı belirtildi. 

Açıklama şöyle:

"Us-Grup Lojistik Taşımacılık Paketleme ve Temizlik Hizmetleri olarak, son dönemde gündeme gelen şirketimize yönelik haksız ve gerçekdışı söylemleri büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz.

Kadın emeğinin yüceltilmesi gereken 8 Mart Kadınlar Günü’nün, tüm kadın çalışanlarımızı hayal ürünü iddialarla utandıracak, emeğini hiçe sayacak, yakışıksız bir üslup ile maksatlı çabalara alet edilmesini kınıyoruz. 

Şirketimiz tarafından işletilen Gebze lokasyonunda görevli 23 kişi, iş ve çalışma düzenini bozucu ve etik iş anlayışına uymayan hareketlerde bulunmaları ve tüm uyarılara rağmen bu tutumlarını sürdürmeleri sebebiyle, işten çıkarılmak zorunda kalınmıştır.

Yine bu kişiler, sürecin tarafı olmayan kişilerin kasıtlı yönlendirmeleri ile yalnızca Gebze Dağıtım Merkezinde değil, hizmet verdiğimiz şirketin mağazalarında da kasa işlemlerini yavaşlatacak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayacak şekilde çeşitli eylemler yapmışlardır. Alınan her türlü tedbir ve önlemleri yok sayarak, tacizden, hijyen şartlarına kadar birçok konuda tamamen kurgu yaratıp sayısız iftirada bulunarak, gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmaktadırlar.

Öte yandan, konuyla ilgili, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu bakanlığa bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği yetkilileri ve Kaymakamlık tarafından Gebze Dağıtım Merkezi; çalışma ortamı, işçi sağlığı ve ürün güvenliği gibi tüm boyutlarıyla baştan sona denetlenmiştir. İşçi sağlığı ve çalışma koşulları tamamen güven altındadır.

Buna rağmen, bu grup içinde yer alan 9 kadın tarafından, insan onurunu ve haysiyetini hiçe saymak suretiyle, gerçek dışı birtakım iddialar ortaya atılmaktadır. Hali hazırda depoda emekleriyle görev yapmakta olan 114 kadın çalışanın, toplamda Us Grup’ta bulunan 741 kadın çalışanın bu ithamlarla hem sosyal hem de aile yaşantılarında utandırılarak zan altında bırakılmasını kabul edilemez buluyoruz.

Bu kişilerin tüm uyarılara rağmen gerçek dışı karalama çalışmalarını sürdürmeleri nedeniyle gerek Us-Grup Lojistik Taşımacılık Paketleme ve Temizlik Hizmetleri, gerekse hizmet verilen şirket tarafından Savcılığa suç duyurusunda bulunularak süreç yargıya taşınmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız"

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