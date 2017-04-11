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Personele yer açmak için, yolcuyu uçaktan zorla indirdiler

11 Nisan 2017 19:30

ABD'de United adlı havayolu şirketine ait uçaktan bir yolcunun yaka paça sürüklenerek indirilmesi, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Uçaktaki bir başka yolcu tarafından paylaşılan videoda, güvenlik görevlilerinin bir yolcuyu zorla koltuğundan kaldırdığı ve uçak koridorunda yerlerde çekiştirdiği görülüyor. Hava şirketi Twitter'dan yaptıkları açıklamayla yaşananlar için özür diledi ve soruşturma başlattıklarını duyurdu. Chicago'dan Louisville'e uçmak için kalkışa hazırlanan uçakta yaşananları kameraya alan bir yolcu olayı şöyle anlattı: "United fazladan bilet sattı ve ertesi gün işte olması gereken personele koltuk açmak için aramızdan dört kişinin gönüllü olmasını istedi. "Kimse gönüllü olmayınca bizim yerimize seçmeye karar verdiler. Asyalı bir doktor ve eşini seçtiler. "Doktor ertesi gün hastanede çalışmak zorunda olduğunu söyleyerek bunu reddetti. 10 dakika sonra yüzü kanlı bir şekilde uçağa koşarak döndüğünde bir yere tutunmuş 'Eve gitmek zorundayım' diye bağırıyordu"

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