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Pentagon'dan resmi UFO görüntüleri

28 Nisan 2020 08:01

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları UFO olduğu iddia edilen uçan cisimlere ilişkin görüntüleri resmen yayınladı.

Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili "tanımlanamayan uçan nesneler" ifadesini kullandı.

Yayınlanan üç videodan ilkinin 2004, diğer ikisinin 2015'te kaydedildiği belirtilirken, görüntülerin kamuoyunu aydınlatmak amacıyla paylaşıldığının altı çizildi. 

Videolardaki uçan cisimlerin niteliğine yönelik bilgi olmadığı ve bunların tanımlanamayan statüde kalmaya devam ettikleri belirtildi. 

Daha önce de ABD Deniz Kuvvetleri, internette paylaşılan UFO’lara ait olduğu öne sürülen videoların gerçek olduğunu kabul etmişti. 

Kaynak: İHA

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