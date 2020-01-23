Pembe Hayat KuirFest başladı: "Açılışı Banu Alkan'la yaptık; kendisi baskıcı dönemlerin cinsel özgürlük simgesiydi"

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen 'Pembe Hayat KuirFest'in direktörü Esma Akyel, festivali Ekşın'da Muammer Brav'a anlattı.

23 Ocak'ta başlayan ve 26 Ocak’a kadar sürecek olan festivalin açılışı 80'lerin oyuncusu Banu Alkan'la yapıldı. Alkan'la açılışın nedenine ilişkin Esma Akyel "Kendisi en baskıcı dönemlerde cinsel özgürlüğün sembolü haline gelmiş bir figür. Hem bir araç hem de bir amaç; iki jenerasyonu birleştirecek bir güç" dedi.

'LGBTİ+ hareketine uygulanan baskılardan dolayı' festivali İstanbul'da yapmak zorunda kaldıklarını dile getiren Akyel, "Ankara Valiliği'nin yasağı dolayısıyla festivali orada yapamadık. Hedeflerimizden biri Ankara'ya dönerek festivali oradan yeniden düzenlemek. Bu yüzden bu yılki etiketimiz #dönerizelbet oldu" diye konuştu.

Pembe Hayat Derneği tarafından organize edilen KuirFest'in bir 'film festivali'nden daha öte olduğunu ifade eden Akyel, "Translara öncelik verilen bir festival. Açılış seremonimizi her zaman translar sunar ve ilk iki sıra trans protokolüdür. Ancak elbette festival boyunca gösterdiğimiz filmler ve etkinliklerimiz mümkün olduğunca LGBTİ+ şemsiyesi altındaki her noktaya değinmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Gösterilecek filmlerin seçimleri sırasında çeşitliliğe önem verdiklerini dile getiren Akyel yönetmenin kendi hikayesini anlatabildiği ve yönetmenin özne olduğu filmleri tercih ettiklerini söyleyerek, "Güçlendirme düzeyi yüksek ve ajitasyona girmeyen filmleri tercih ediyoruz" dedi.

Festivalin Türkiye'deki elçiliklerin veya yurt dışındaki film festivalleri tarafından desteklendiğini söyleyen Akyel, "Türkiye'de bizi destekleyen başka bir yer yok o yüzden bütçemiz kısıtlı oluyor" dedi.

Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiler ve festival programı için tıklayın: Pembe Hayat KuirFest