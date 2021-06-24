Peker iddia etmişti; Saygı Öztürk: Korkmaz Karaca, Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği aracı kullandığını doğruladı

Gazeteci Saygı Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'nın Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisi hakkındaki 'Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği aracı kullandı' iddialarını doğruladığını açıkladı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, dün yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’nın firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği aracı kullandığını öne sürmüştü.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’nın, Peker’in iddialarını doğruladığını söyledi.

"2-3 ay kullandığını kabul etti"

Öztürk, KRT TV’de katıldığı canlı yayında Korkmaz Karaca ile görüştüğünü belirterek, canlı yayında Korkmaz Karaca ile yaptığı konuşmayı aktardı.

Öztürk, Karaca’nın SBK’den aldığı aracı 2-3 ay kullandığını kabul ettiğini söyledi.

Karaca’nın iddiasına göre; İstanbul’da bulunduğu sırada aracı kaza yapınca Sezgin Baran Korkmaz'ın bu aracını kullanan Karaca, daha sonra aracı tamirden çıkınca şoförü aracılığıyla iade etmiş.

Öztürk’ün şöyle konuştu:

''Sezgin Baran Korkmaz’ın araç tahsis ettiği iddiasını doğruluyor. Ben onların araç kiraladığı şirketin, Sezgin Baran Korkmaz’a verdiği aracı aldım kullandım diyor. Ama ‘benzinini falan kendim koydum’ diyor. Yaklaşık 2-3 ay kullandığını, o süre içinde aracın arıza da yaptığını ve onu beklediğini söylüyor.''

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, dün yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’nın firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği aracı kullandığını öne sürmüştü. Peker şunları söylemişti;

''Süslü sülü; garip gurebaları, fakir fukaraları gözaltına alıyorsun ya, al sana suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer namusun varsa Korkmaz Karaca’yı da gözaltına aldırsana. Kendisi Ak Parti yerel yönetimler başkan yardımcısı, ayrıca da cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi.

süslü sülüman, bu şahıs Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisine hediye ettiği Audi A8 arabayı kullanıyordu. Bu olaylar karışınca arabayı Sezgin Baran Korkmaz’ın Sancaktepe’deki Biofarma isimli ilaç fabrikasına yollayıp bıraktı.

Ayrıca bu şahsın danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para alması sence etik mi? Eğer ki etik ise başta Sütaş firmasının sahibi olmak üzere birçok firmanın da özel işlerini halledip ekstradan elden ne kadar avanta aldığını biliyor musun?

Video çekmeye başlayınca bunları da anlatacağım. süslü sülü, 'geçinemiyoruz' diyen yaşlı dayı da FETÖ'cü müydü? Adamı niye gözaltına aldın? Kokaincilere dokunmazsın, rüşvetçi siyasilere dokunmazsın, nerde bir garip var onların tepesine binersin.

Kıymetli kardeşlerim, muhalif milletvekillerine ve gazetecilere bu tweetlerimi iletin ve baskı kurun. Görelim süslü sülümanın vatanseverliğini. Gerçi muhalefetin hayalleri küçük olduğu için bir takmışlar 10 bin dolara, bir de iki üç yerden maaş alan yetkililere'."