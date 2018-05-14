Pazarın tamamını satın aldı, vatandaşa bedava dağıttı

Ramazan öncesi İstanbul Tarlabaşı Semt pazarına gidenler şoke oldu. Pazardaki tüm ürünler bedava dağıtılıyordu. Gerçek kısa sürede anlaşıldı. Adının açıklanmasını istemeyen bir holding sahibi tezgahlardaki tüm ürünleri satın alarak alışverişe gelen kişilere dağıttı. Ürünlerin dağıtımını yapan da anılan holdingin burs verdiği üniversite öğrencileri oldu. Ramazan'a sayılı günler kala Tarlabaşı semt pazarında dün ilginç anlar yaşandı. Turizm, ilaç, otomotiv, finans gibi alanlarda yatırımları bulunan bir holding, semt pazarında kurulan tüm tezgahlardaki ürünleri satın aldı. Söz konusu ürünler, alışverişe gelen kişilere ücretsiz dağıtıldı. Ürünlerin dağıtımını da, anılan holdingin burs verdiği üniversite öğrencileri yaptı. Pazarda bedava dağıtılan ürünlerin yanı sıra, ihtiyacı olan ailelere, market alışverişi için de 100 liralık alışveriş kartı verildi. Pazara gelen vatandaşlar her şeyin ücretsiz olduğunu görünce tezgahlara yöneldi; ürünler 2 saat içinde tükendi.