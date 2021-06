Patronları tarafından saatlerce işkence görmüştü; davada tutuklu sanık kalmadı: "Hakkımızı aradık ama haksız duruma düştük"

Afyonkarahisar'da alacağını istemek için gittiği balıkçıda 2 kişi tarafından saatlerce işkence gören Şükrü Can Kahvecigil, mahkemenin ilk duruşmada, tutuklu tek sanığı da tahliye etmesine tepki gösterdi.

Afyonkarahisar’da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkânında yevmiye meselesi yüzünden patronları ile tartışan 16 yaşındaki genç, kapatıldığı dükkanda 5 saat boyunca işkence gördü. Sopa ve demir çubuklarla giysileri çıkarılıp feci şekilde darp edilen gencin kafasında kırıklar, kolunda çatlak, sırtı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde sopa, demir çubuk ve yumruklara bağlı darp izleri oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren Akif A. ile A.S., olay günü uykuya daldıklarında dükkanın önünde duran Akif A.'nın aracında, torpido gözünde poşette bulunan 4 bin TL'nin çalındığını, Şükrü Can Kahvecigil'in üzerini aradıklarını paranın kendisinde çıkması üzerine sopalarla darbettiklerini anlattı. Polis ekipleri Akif A. ile A.S.'nin çırağı Y.A.'nın da ifadesine başvurdu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Akif A. tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suçun 'basit yaralama' olduğunu değerlendirilerek Akif A. ile A.S. hakkında 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Akif A. ile A.S., geçen hafta cuma günü ilk kez hakim karşısına çıktı. Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sonunda Akif A.’nın serbest bırakılmasına A.S.'nin ise adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verildi.

"İlla cinayet mi olması lazım"

Şükrü Can Kahvecigil ve babası Özkan Kahvecigil, her iki sanığın da serbest kalmasına tepki gösterdi. Olay nedeniyle içinin yandığını söyleyen Özkan Kahveciğil, "Haklı veya haksızlığından demiyorum, içimin yandığından diyorum. Fakat ilk mahkemede adamı serbest bırakıldı” dedi.

Oğluna 'hırsız' diye hitap ettiklerini söyleyen Özkan Kahvecigil, "Buna hırsız diyor, kaç sefer hırsız dediler benim oğluma. Hırsız değil benim oğlum, hiçbir şekilde kabul etmiyorum bunu. İkisi de elini kolunu sallaya sallaya gitti" diye konuştu.

Şükrü Can Kahvecigil de, "Hakkımızı aradık, hakkıyla da çalıştık ama haksız duruma düştük. Üstüne de dayak yediğimiz kar kaldı. Adalet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.