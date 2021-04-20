T24 LogoT24 Logo
Haberler

Patronları tarafından saatlerce işkence görmüştü; davada tutuklu sanık kalmadı: "Hakkımızı aradık ama haksız duruma düştük"

"Hakkımızı aradık, hakkıyla da çalıştık ama haksız duruma düştük"

20 Nisan 2021 09:50

Afyonkarahisar'da alacağını istemek için gittiği balıkçıda 2 kişi tarafından saatlerce işkence gören Şükrü Can Kahvecigil, mahkemenin ilk duruşmada, tutuklu tek sanığı da tahliye etmesine tepki gösterdi.

Afyonkarahisar’da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkânında yevmiye meselesi yüzünden patronları ile tartışan 16 yaşındaki genç, kapatıldığı dükkanda 5 saat boyunca işkence gördü. Sopa ve demir çubuklarla giysileri çıkarılıp feci şekilde darp edilen gencin kafasında kırıklar, kolunda çatlak, sırtı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde sopa, demir çubuk ve yumruklara bağlı darp izleri oluştu. 

TIKLAYIN - 16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat işkence gördü: "Canımı aldılar, beni linç ettiler"

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren Akif A. ile A.S., olay günü uykuya daldıklarında dükkanın önünde duran Akif A.'nın aracında, torpido gözünde poşette bulunan 4 bin TL'nin çalındığını, Şükrü Can Kahvecigil'in üzerini aradıklarını paranın kendisinde çıkması üzerine sopalarla darbettiklerini anlattı. Polis ekipleri Akif A. ile A.S.'nin çırağı Y.A.'nın da ifadesine başvurdu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Akif A. tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suçun 'basit yaralama' olduğunu değerlendirilerek Akif A. ile A.S. hakkında 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Akif A. ile A.S., geçen hafta cuma günü ilk kez hakim karşısına çıktı. Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sonunda Akif A.’nın serbest bırakılmasına A.S.'nin ise adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verildi.

"İlla cinayet mi olması lazım"

Şükrü Can Kahvecigil ve babası Özkan Kahvecigil, her iki sanığın da serbest kalmasına tepki gösterdi. Olay nedeniyle içinin yandığını söyleyen Özkan Kahveciğil, "Haklı veya haksızlığından demiyorum, içimin yandığından diyorum. Fakat ilk mahkemede adamı serbest bırakıldı” dedi.

Oğluna 'hırsız' diye hitap ettiklerini söyleyen Özkan Kahvecigil, "Buna hırsız diyor, kaç sefer hırsız dediler benim oğluma. Hırsız değil benim oğlum, hiçbir şekilde kabul etmiyorum bunu. İkisi de elini kolunu sallaya sallaya gitti" diye konuştu.

Şükrü Can Kahvecigil de, "Hakkımızı aradık, hakkıyla da çalıştık ama haksız duruma düştük. Üstüne de dayak yediğimiz kar kaldı. Adalet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

AfyonkarahisarŞükrü Can Kahvecigildava5 saaat işkence gören genç

Diğer Videolar

İzmir'de silahlı market soygunu kamerada

Hizmet alamadıklarını belirten mahalleli, MHP’li belediyenin binasını önünde toplandı

Fil, içinde çalışanın bulunduğu araca bir anda böyle saldırdı

Karpuz ve kavunlarını şarkılar eşliğinde satan adamın videosu viral oldu

Fenerbahçe Sahili ve açıklarını saran deniz salyası havadan görüntülendi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Haziran 2021

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Şarkıcı Aynur Aydın, köpeğe tecavüz eden kişinin serbest bırakılmasına gözyaşları...

Sedat Peker, Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşioğlu ile yaptığı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Uyuşturucu baronu Behçet Töre'den Halil Falyalı iddiası: Birlikte uyuşturucu ticareti...

Veli Küçük: Bakan Soylu doğru söylemiyor!...

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Sezgin Baran Korkmaz'ın...

Sedat Peker'in 'çanta çanta' para gönderdiği iddiasında bulunduğu Metin Külünk...

İsmet Berkan: Sezgin Baran Korkmaz’ın 45 milyon dolar alacağı İnan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Şarkıcı Aynur Aydın, köpeğe tecavüz eden kişinin serbest bırakılmasına gözyaşları...

Sedat Peker, Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşioğlu ile yaptığı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24