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16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat işkence gördü: "Canımı aldılar, beni linç ettiler"

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

09 Mart 2021 13:05

Afyonkarahisar’da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkânında yevmiye meselesi yüzünden patronları ile tartışan 16 yaşındaki genç, kapatıldığı dükkanda 5 saat boyunca işkence gördü. Sopa ve demir çubuklarla giysileri çıkarılıp feci şekilde darp edilen gencin vücudunda yara izleri oluştu. 

İddiaya göre; Şükrü Can K., yevmiye ile çalıştığı balıkçı dükkanın sahipleri Akif A., Ali S., ile telefonda konuşarak 200 TL’lik alacağını almak için dükkâna gitti. Ancak burada taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanınca iş yeri sahipleri Şükrü Can K.’yı iş yerine kapatarak sopa ve demir çubuklar ile dövmeye başladılar. Ardından gencin sadece iç çamaşırları kalacak şekilde kıyafetlerini de soyarak dövmeye devam ettiler.

Yaklaşık 5 saat boyunca darp edildiğini anlatan Şükrü Can K.,  5 saatin sonunda ise yalvararak elini yüzünü yıkamak için tuvalete gitme bahanesi ile izin alınca bir fırsatını bularak dışarı kaçtığını söyledi.

Yoldan geçenlerden yardım isteyerek bir sitenin güvenlik görevlisine sığınan Şükrü Can K., ardından güvenlik görevlisinin haber vermesi ile olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gencin burada yapılan tetkiklerinde kafasında kırıklar, kolunda çatlak, sırtı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde sopa, demir çocuk ve yumruklara bağlı darp izleri olduğu belirlendi. 

Gencin şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşadıklarını anlatan Şükrü Can K., "Canımı aldılar beni linç ettiler" dedi. 

Afyonkarahisarişkence gören 16 yaşındaki gnç200 tl yevmiyebalıkçıAkif AAli SŞükrü Can K

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