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'Paterson' vizyona girdi; işte fragmanı

23 Şubat 2017 20:24

Jim Jarmusch'nin yönettiği ve Adam Driver, Golshifteh Farahani, Chasten Harmon ile Barry Shabaka Henley'in oynadığı "Paterson" seyirciyle buluşacak. Aynı adı taşıdığı şehirde otobüs şoförlüğü yapan "yarı zamanlı" bir şairin gündelik hayatını anlatan film özetle şöyle: "New Jersey eyaletinin Paterson kentinde otobüs şoförlüğü yaparak geçinen Paterson, eşi Laura ve Bulldog köpekleriyle beraber mütevazı bir hayat yaşamaktadır. Hayattaki en büyük tutkusu not defterine yazdığı şiirleridir. Laura'nın ise kendi dükkanını açıp orada country şarkıcısı olmak gibi hayalleri vardır. Oysa Paterson, hayattan çok daha fazlasını beklemeden mutlu olmak ve her sabah 23 numaralı otobüsün direksiyonuna geçerek bir şair olarak kalmayı tercih etmektedir."

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