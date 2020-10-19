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Partisini 26 yıl sonra iktidara taşıyan Jacinde Ardern'in zafer konuşması: Sıradan bir zamanda değiliz!

"Birbirimizin gözünden bakmayı bırakamayacak kadar küçüğüz"

19 Ekim 2020 08:58

Yeni Zelanda'da İşçi Partisi lideri Jacinda Ardern,  genel seçimlerde yüzde 49 oy alarak tekrar başbakan seçildi. Ardern, yaptığı zafer konuşmasında, sıradan bir seçim olmadığını ve dünyanın sıradan bir zamandan geçmediğini ifade ederek birleştirici bir dil kullandı. 

Rakibi yarıştan çekildikten sonra açıklamalarda bulunan Ardern halkına teşekkür ederken, "Biz bir ülke olarak birbirimizi dinleyebiliriz, tartışabiliriz. Birbirimizin gözünden bakmayı bırakamayacak kadar küçüğüz" dedi.

TIKLAYIN - Jacinda Ardern, ikinci kez Yeni Zelanda'nın başbakanı seçildi

 

 

 

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Jacinda ArdernYeni Zelandaİşçi Partisizafer konuşmasıseçim

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