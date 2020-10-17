Jacinda Ardern, ikinci kez Yeni Zelanda'nın başbakanı seçildi

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Yeni Zelanda'da İşçi Partisi lideri Jacinda Ardern, bugün yapılan genel seçimlerde ezici bir oy farkıyla tekrar başbakan seçildi.

Rakibi yarıştan çekildikten sonra açıklamalarda bulunan Ardern halkına teşekkür ederken, "Biz bir ülke olarak birbirimizi dinleyebiliriz, tartışabiliriz. Birbirimizin gözünden bakmayı bırakamayacak kadar küçüğüz" dedi.

Ardern'in başbakan olarak ikinci döneminde göreve ilk geldiğinde ajandasında bulunan ilerici politikaları yürürlüğe sokması bekleniyor. Ardern'in mevcut koalisyon ortakları milliyetçi Önce Yeni Zelanda Partisi yüzde 2.4'de, Yeşil Parti ise yüzde 8'de kaldı. Ardern, ilerici politikalarının çoğunu milliyetçi hükûmet ortağının şerhleri sebebiyle yürürlüğe sokmakta zorlanmıştı.

Oyların yüzde 95'i sayılırken, İşçi Partisi seçmenlerin yüzde 49'unun desteğini almış durumda. Sayılmamış yüzde 5'lik kısım sonuçlarda büyük bir değişikliğe yol açmazsa İşçi Partisi, parlamentodaki sandalyelerin yarısından fazlasını kazanmış olacak.

İşçi Partisi, parlamentoda salt çoğunluk elde edebilirse Ardern tek başına hükûmet kurabilecek. Yeni Zelanda'nın 1996'da nispi temsil sistemine geçmesinden bu yana hiçbir parti tek başına hükûmet olamadı.