Park parası karşılığında makbuz isteyen araç sahibini bıçaklayan değnekçi yakalandı

01 Ağustos 2020 14:51
Beyoğlu’nda otomobilini park etmeye çalışan şahsı para vermeyince bıçaklayan değnekçi polis tarafından yakalandı.
Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi’nde dün Kenan S. isimli değnekçi, otomobilini park etmeye çalışan sürücüden para isteyen değnekçi, tartıştığı Volkan Hacısüleymanoğlu'nu bıçaklayarak kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı gün Kenan S.'yi Beyoğlu’nda sustalı olarak tabir edilen bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, değnekçi bugün adliyeye sevk edildi.
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