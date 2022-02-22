Park halindeki araca çarpıp kaçarken takla attı

İstanbul Kağıthane’de kiralık bir araçla çıkmaz sokağa giren genç sürücü, manevra yaptığı esnada park halindeki bir araca çarptı. Kadınların durumu fark ederek durdurmaya çalıştığı sürücü, kaçmaya çalışırken park halindeki 4 araca daha çarparak takla attı. Yaşananlar ve kaza anı kameralara yansırken, aracın içinden sürünerek çıkan sürücü yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde kiralık otomobilin sürücüsü, semtteki bir çıkmaz sokağa girdi. Yolun bittiğini gören sürücü geri manevra yaparak sokak içerisinde dönmek istedi. O esnada sürücü aracıyla park halindeki otomobile çarptı. Araçtan inen genç hasarı görünce manevra yaparak kaçmak istedi. Ancak sesleri duyan iki kadın aşağıya inerek genci durdurmak istedi.

Uyarılara aldırış etmeyen genç, manevraya devam ederek zarar verdiği araca bir kez daha çarptı. Bir türlü durdurulamayan sürücü, park halindeki üç araca daha çarparak takla attı. Ters dönen aracın içerisinde sürünerek çıkan genç, bir süre vatandaşlarla birlikte araca baktı.

Kazanın şokunu atlatan sürücü ardından olay yerinden kaçtı. Yaşananlar ve kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.