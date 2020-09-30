Paris'teki patlama sesi Rolland Garros maçı sırasında böyle duyuldu; o anlarda sporcular...

Fransa'nın başkenti Paris'te nedeni henüz bilinmeyen bir patlama gerçekleşti. Patlamanın sesi Stan Wawrinka - Dominik Koepfer arasındaki tenis maçı esnasında da duyuldu.

Reuters haber ajansı Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlama sesi duyulduğunu aktardı. Paris, sesin nedeninin sonik patlama olduğunu açıkladı. O anlarda Fransa Açık (Roland Garros) mücadelesinde de ses duyuldu. Sporcular bir süreliğine durarak sese odaklandılar.

Paris Polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, patlama olmadığını, duyulan patlama sesinin bir jetin ses duvarını geçmesinden kaynaklandığını açıkladı. Polis, jetin sonik patlamaya neden olduğunu belirtti.

Polisten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Paris ve çevre bölgelerde çok yüksek bir gürültü duyuldu. Patlama meydana gelmedi. Sesin kaynağı bir uçağın ses duvarını geçmesiydi. Acil yardım hatlarını kitlemeyiniz"

TIKLAYINIZ - Paris'te patlama sesi: Polis, sonik patlama meydana geldiğini söyledi