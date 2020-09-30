Paris'te patlama sesi: Polis, sonik patlama meydana geldiğini söyledi

Reuters haber ajansı Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlama sesi duyulduğunu aktardı. Paris, sesin nedeninin sonik patlama olduğunu açıkladı.

Paris Polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, patlama olmadığını, duyulan patlama sesinin bir jetin ses duvarını geçmesinden kaynaklandığını açıkladı. Polis, jetin sonik patlamaya neden olduğunu belirtti.

Polisten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Paris ve çevre bölgelerde çok yüksek bir gürültü duyuldu. Patlama meydana gelmedi. Sesin kaynağı bir uçağın ses duvarını geçmesiydi. Acil yardım hatlarını kitlemeyiniz"

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