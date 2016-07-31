Papa 1 milyon kişinin yaşamını yitirdiği Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı’nda...

Dünya Gençlik Günü etkinliği nedeniyle Polonya'da bulunan Papa Francis, Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı’nı ziyaret etti. Papa 2. Dünya Savaşı sırasında öldürülen çoğu Yahudi 1 milyondan fazla insanın öldürüldüğü kampta dua etti ve ziyaretçi defterine yazdığı ifadelerde de ‘’Tanrı’dan kullarına acımasını ve bunca zalimlik için onları affetmesini’’ istedi. Nazi Almanya’sındaki toplama kampında 1940 ile 1945 yılları arasında toplam 1 milyon 100 bin kişi zehirli gaz, iğne, kurşuna dizilerek ya da dövülerek öldürüldü. Frankfurt'taki mahkeme 19 Ağustos 1965 günü kamptaki insanlık suçlarına ilişkin kararını açıkladı. Davanın baş sanıklarına uzun ve kısmen ömür boyu hapis cezaları verildi. Mahkeme, daha önce başka bir mahkemeden temiz kağıdı almış olan Robert Mulka'yı en az 3 bin olayda kitlesel cinayetlere yardımcı olmak suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.