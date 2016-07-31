T24 LogoT24 Logo
Haberler

Papa 1 milyon kişinin yaşamını yitirdiği Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı’nda...

31 Temmuz 2016 17:48

Dünya Gençlik Günü etkinliği nedeniyle Polonya'da bulunan Papa Francis, Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı’nı ziyaret etti. Papa 2. Dünya Savaşı sırasında öldürülen çoğu Yahudi 1 milyondan fazla insanın öldürüldüğü kampta dua etti ve ziyaretçi defterine yazdığı ifadelerde de ‘’Tanrı’dan kullarına acımasını ve bunca zalimlik için onları affetmesini’’ istedi. Nazi Almanya’sındaki toplama kampında 1940 ile 1945 yılları arasında toplam 1 milyon 100 bin kişi zehirli gaz, iğne, kurşuna dizilerek ya da dövülerek öldürüldü. Frankfurt'taki mahkeme 19 Ağustos 1965 günü kamptaki insanlık suçlarına ilişkin kararını açıkladı. Davanın baş sanıklarına uzun ve kısmen ömür boyu hapis cezaları verildi. Mahkeme, daha önce başka bir mahkemeden temiz kağıdı almış olan Robert Mulka'yı en az 3 bin olayda kitlesel cinayetlere yardımcı olmak suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ETİKETLER

papaAuschwitzBirkenautoplama kampıPolonyaPapa Francis

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ocak 2020

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar mı karar verecek?

Bahçeli, 'FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak için iktidar, yargıçlara tam yetki vermeli' sözleriyle neyi ima ediyor?

Kırmızı ışıkta karşıya geçen yaya, kendini savundu: Yaya kırmızıda da geçer, ben Avrupa'da kalmış adamım

‘Sağlıkta şiddet’ eylemine polis müdahalesi; gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

İmamoğlu'nun seçim vaadi olan '0-4 yaş arası çocuğu olan anneler için ücretsiz ulaşım uygulaması' hayata geçiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24