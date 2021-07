Esnaftan Akşener'e: Dükkana malzeme bile alamıyoruz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Karabük’te Yenice ve Merkez ilçelerinde yaptığı ziyaretler sırasında, yaşadığı sorunları anlatan bir esnaf, "Dükkana malzeme bile alamıyoruz" sözleriyle sitem etti. Müşterinin alım gücünün düştüğünü söyleyen kasap ise, "Bir kilo (et alan) yarım kiloya düştü, yarım kilo alan 250 grama düştü.. Et şu an 70 lira, daha da zam bekleniyor. Haftada 15 lira zam geliyor" diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Karabük’e gelerek Yenice ve Merkez İlçelerinde esnafın sorunlarını dinledi.

"150 milyar kredi borçluyum şu an"

Esnaf, Akşener'e 'İşler nasıl' sorusunun cevabı olarak şunları söyledi:

"Geçen sene Marttan bu tarafa işlerimiz bayağı düştü tabi. Bu 17 gün kaldık evde ama bankalar çalıştı, işte esnafın çek, senet ödemeleri var. Bir ileri ötelendi ama bir ay sonra yine tıkandı.. Bunları nasıl aşacağız? 150 milyar kredi borçluyum şu an. Pek memnun değiliz. Dükkana malzeme bile alamıyoruz. Bizim için en önemli olan dolar kısmı. Hep dolarla çalışıyoruz. Dolar 9’a çıktı, üç tane işim iptal oldu zaten. Yani malzeme alımında sıkıntı çıkıyor, devamlı dolara bağlıyoruz."

"Esnafın faizsiz, hibe desteğine ihtiyacı var"

Yenice ilçesindeki esnaf gezisinden sonra halka hitap eden Akşener, şunları söyledi:

“Normal şartlarda esnaf gezeriz, onu dinleriz. Sonra grup konuşmamda o aldığımız bilgileri paylaşırız…. Ama bugün enteresan bir biçimde, Yenice ilçemizde sizlerin burayı şereflendirdiği ve Meral Hanım kiminiz Meral Abla çık bize bir iki kelam et dediği durumla karşı karşıyayız. Şimdi biraz evvel bir genç kardeşim yazmış, mesela bunun peşine düşeceğim; diyor ki, ‘Yenice ilçemizin hem Karabük hem de Zonguldak yolu tek şerit. Yılda yaklaşık 100 ölümlü ve yaralanmalı kaza oluyor. Bu Batı Karadeniz üvey evlat mı illa Doğu Karadenizli mi olmak lazım? Duble yol istiyoruz’. Takipçisi olacağız.

Esnafımız diyor ki ‘pandemi öncesinde durgundu pandemiden sonra sinek uçmuyor.’ Şimdi esnafın, hibeye ihtiyacı var. Esnafın, işletme için paraya ihtiyacı var. Esnafın, krediden ziyade BAĞKUR borçlarının ertelenmesine ihtiyacı var. Faizsiz, hibe desteğine ihtiyacı var. Esnafın işletme giderleriyle ilgili kaynağa ihtiyacı var.”