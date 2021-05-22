Pandemide intihar eden müzisyenler 'Müzik Susmaz' ile anıldı: "Müzisyenler hayatlarını devam ettiremeyecek noktaya terk edildiler"

Pandemi döneminde yaşadıkları ekonomik zorluklar nedeniyle intihar eden müzisyenler 'Müzik Susmaz' projesiyle anıldı. Pandemide ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar eden 103 müzisyen için bir araya gelen sanatçılar, “Müzik Susmaz” şarkısını seslendirdi.

Söz ve müziği Özcan Şenver’e ait olan parçanın aranjörlüğünü ise Kerem Ulaş Dönmez yaptı.

Proje ile ilgili Cumhuriyet'e konuşan Özcan Şenver, “Pandemi sürecinin başlamasının ardından müzisyenlerin yaşadıkları ekonomik ve psikolojik sıkıntılar, onların hayatlarına son vermesine kadar gitti. Bu haberleri duydukça çok üzülüyordum. Bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Bir müzisyen olarak da yapabileceğim en iyi şeyi yapmaya çalıştım: Müzik!” dedi.

“Önce sözlerini yazdım. Sonra şair ağabeyim İbrahim Karaca ile paylaştım, çok destek oldu. Sonra içeriğine uygun müzik yapmak için yoğunlaştım, ardından Kerem Ulaş Dönmez’e (Karoft) göndererek düzenlemesini istedim” diyen sanatçı, “Konu müzisyenler olduğu için birçok müzisyene ulaşarak bu projede bulunmalarını istedik. Çok değerli katkılarıyla Karoft, Hüseyin Turan, Selçuk Balcı, Niyazi Koyuncu, Hilmi Yarayıcı, Fikriye Kılınç, Hakan Çağlar, Zeda, Tuğçe Elmas ve Egemen Yılmaz ile seslendirdik. Şarkı, kaybettiğimiz ve hâlâ zorluklarla yaşamaya devam eden müzisyenler adına Karoft YouTube kanalından dinlenebilir" dedi.

Parçada, enstrümanlarda akustik, elektrik, bas gitar: Kerem Ulaş Dönmez, obua: Dila Pulatsü,

Yaylı Grubu: Rashidy Strings,

Bağlama: Kenan Çallı

Keman: Üner Demir

Klarnet: Mertcan Selçuk

Trompet: Umur Meriç Öztürk

Cura: İsmail İlgün

Davul: Gökçe Dayanç yer aldı.