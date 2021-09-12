T24 LogoT24 Logo
Haberler

Pakistan'da toprak kayması: 12 kişi hayatını kaybetti

Toprak kayması sonucu 5 evin yıkıldığı ve 16 kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi

12 Eylül 2021 13:44

Pakistan’ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde sağanak yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Torghar bölgesinde sağanak yağışlar nedeniyle sel ve toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu 5 evin yıkıldığı ve 16 kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı ve 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Öte yandan, Pakistan'ın Pencap eyaletinde dün şiddetli yağışların yol açtığı sel ve kazalar sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistantoprak kayması

Diğer Videolar

Taksiciden gazeteciye: Neden ceza yediğim seni alakadar eder mi?

Dengesini kaybetti, yere düşerken kafasını kamyona çarparak hayatını kaybetti

"Yapay et yaygınlaşmalı" diyen Ömür Gedik: Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin

İnşaat halindeki 21 katlı bina çöktü

İstiklal Caddesi'nde tekmeli tokatlı kavga kamerada

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Kasım 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24