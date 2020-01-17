ÖZET | Fenerbahçe Beko 74-80 Barcelona

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, baştan sona çekişmeli geçen maçta Barcelona'ya 80-74 yenildi. Üç maç sonra kaybeden Kanarya, 12. yenilgisini aldı.

Maça 11-0'lık seriyle başlayan İspanyol ekibi, ilk çeyreği 24-12 önde kapattı. Fenerbahçe, De Colo'nun devreye girmesiyle farkı eritti ve devreye 42-39 geride girdi. İkinci yarıda Barça kaçtı, Fenerbahçe kovaladı. Son bölümlerde Vesely'nin de 5 faul almasıyla hücum gücü azalan sarı-lacivertliler, salondan 74-80 mağlup ayrıldı. F.Bahçe adına en skorer oyuncu 14 sayıyla Skoulas olurken, Barcelona'da ise 5 oyuncu çift haneli rakamlara ulaştı.