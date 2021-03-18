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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den Bahçeli'ye 'beşinci kol' yanıtı: Bu arkadaş da diktatör bozuntusunun küçük ortağıdır, küçük diktatördür

"Partisin de diktatördür. Türkiye’de de bir diktatörün koltuk değneğidir. Diktatör düşerse yerine demokrasi gelir"

18 Mart 2021 17:45

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün yapılan MHP kurultayında CHP için kullandığı “beşinci kol faaliyeti” ifadesine yanıt verdi.

“Beşinci kol faaliyeti” ifadesinin ilk olarak İspanya İç Savaşı'nda milliyetçi güçlere önderlik eden İspanyol diktatör general Francisco Franco tarafından kullanıldığını hatırlatan Özel, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu ifadeyi kullandığını belirterek Bahçeli'ye "Erdoğan bir faşist diktatörün, General Franco’nun ‘beşinci kol’ ifadesini kullanarak bir diktatör bozuntusu olduğunu itiraf etti. Bu arkadaş da diktatör bozuntusunun küçük ortağıdır. Küçük diktatördür. Partisin de diktatördür. Türkiye’de de bir diktatörün koltuk değneğidir. Diktatör düşerse yerine demokrasi gelir"  dedi. 

CHP Grup Başkanvekili Özel, İzmir'de Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i ziyaret etti. Ziyaret kapsamında ilçe başkanlığında basın toplantısı da düzenleyen Özel, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili aynı sürecin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nda da yaşandığını söyledi.

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre HDP'ye açılan kapatma davası, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini de değerlendiren Özel, "Anayasa Mahkemesi belki de bu kararı ortadan kaldıracak. Berberoğlu dokunulmazlığını kaybetti. Anayasa Mahkemesi Berberoğlu’nu haklı gördü. Şimdi aynı usulü Gergerlioğlu için yapıyorlar. TBMM’yi sarayın istekleri doğrultusunda emir komuta içine almaya çalışıyorlar. Hukuken yapılan işi kesinlikle doğru bulmuyoruz. Bu neden dün yapıldı?” diye konuştu. 

TIKLAYIN - Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "beşinci kol" yanıtı: Franco özentisi diktatör bozuntusu

Bahçeli ne demişti?

MHP lideri Devlet Bahçeli,  bugün partisinin 13. Olağan Büyük Kurultay'ında muhalefeti hedef alarak "HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır. CHP, Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyetidir. İYİ Parti, Türkiye’nin kötülüğüne hizmetkarlık yapan, siparişle kurulan, uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir projedir. Kaldı ki, İP’in Başkanı Cumhur İttifakı’nı tanımlarken; etle tırnak gibi demiş, aynı zamanda kader birlikteliği olduğunu söylemiş, kendilerinin ise proje bazlı bir ittifak olduğunu çok açık itiraf ve teyit etmiştir" ifadelerini kullanmıştı. 

 

 

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